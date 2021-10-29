В челябинском УФАС завели дело на известную сеть магазинов косметики

Челябинским УФАС возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства федеральной сетью магазинов косметики. Поводом для реагирования стали ролики на одном из телеканалов, в которых ассортимент товаров сети характеризуется исключительно в превосходной степени, сообщили в пятницу в антимонопольном ведомстве.

- Установлено, что сетью магазинов распространяется реклама следующего содержания: "… Для девчонок - это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире… по мнению артистов" - далее приводятся их сценические псевдонимы, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Между тем, употребление таких эпитетов, как "лучший", "первый", "номер один" в рекламе допускается только при указании конкретного критерия, по которому происходит эта оценка. Причем, этому превосходству должно быть объективное подтверждение.

Аргумент сети магазинов о том, что их ассортимент считается лучшим по мнению упомянутых в рекламе артистов, в УФАС отклонили. По мнению специалистов, к критериям оценки ассортимента чье-то субъективное мнение не относится.

Рассмотрение дела в отношении рекламодателя назначено на 29 ноября.