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29.10.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

В челябинском УФАС завели дело на известную сеть магазинов косметики

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинским УФАС возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства федеральной сетью магазинов косметики. Поводом для реагирования стали ролики на одном из телеканалов, в которых ассортимент товаров сети характеризуется исключительно в превосходной степени, сообщили в пятницу в антимонопольном ведомстве.

Фото: iStock
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- Установлено, что сетью магазинов распространяется реклама следующего содержания: "… Для девчонок - это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире… по мнению артистов" - далее приводятся их сценические псевдонимы, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Между тем, употребление таких эпитетов, как "лучший", "первый", "номер один" в рекламе допускается только при указании конкретного критерия, по которому происходит эта оценка. Причем, этому превосходству должно быть объективное подтверждение.

Аргумент сети магазинов о том, что их ассортимент считается лучшим по мнению упомянутых в рекламе артистов, в УФАС отклонили. По мнению специалистов, к критериям оценки ассортимента чье-то субъективное мнение не относится.

Рассмотрение дела в отношении рекламодателя назначено на 29 ноября.

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