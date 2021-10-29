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29.10.2021 09:32
Рубрика: Власть

В Югре будут использовать мировые стандарты северного благоустройства

Текст: Елена Панова
Северный стандарт благоустройства позволяет использовать городские пространства в любое время года, не важно, жаркое стоит на дворе лето или суровая зима.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для Югры, относящейся к регионам Крайнего Севера эти принципы особенно актуальны. Пилотом в применении северных стандартов благоустройства станет Ханты-Мансийск. Глава окружной столицы Максим Ряшин и основатель Бюро Wowhaus архитектор Олег Шапиро обсудили развитие общественных пространств города.

Фото: iStock
Что Югре позволяет добиваться успехов в дорожном строительстве

- Ханты-Мансийск, по моему мнению, уникальный город с гигантским потенциалом: есть природный комплекс и с другой стороны - река. Это надо ценить, беречь. Город живой, своеобразный. Его можно и нужно сделать заметным в стране и в мире, потому что в таких северных широтах успешных городов не так много, - поделился мнением Олег Шапиро.

Первыми по северным стандартам планируется обустроить набережную Иртыша и реконструировать археопарк с акцентом на то, что они должны быть максимально доступны для посетителей в любое время года.

Отметим: в Югре с 2017 года - начала реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - благоустроено уже больше 300 дворовых территорий.

- В 2021 году из запланированных к благоустройству 129 дворовых территорий к 25 октября полностью завершены работы на 115 объектах. Еще 14 - в стадии завершения. В соответствии с контрактными сроками, они должны быть введены в эксплуатацию до 1 ноября, - подчеркнула Наталья Комарова.

Участие в благоустройстве приняли 12,8 тысячи югорчан. Важно, что все объекты благоустраивались с учетом мнения жителей. Общий объем средств, направленных на благоустройство дворов, в этом году составил больше 752 миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Югра. Энергия Севера

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