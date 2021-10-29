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29.10.2021 09:40
Рубрика: Власть

В Курганской области запретят шуметь в воскресенье под угрозой штрафов

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
В Курганской области разработали законопроект, в котором по часам расписали, когда можно громко шуметь, а когда нет. С законодательной инициативой о дополнительных правах граждан на тишину и покой выступил прокурор региона.

По федеральному закону, несоблюдение тишины относится к нарушению санитарно-эпидемиологических требований и наказывается штрафом. А вот, в какое время нельзя громко слушать музыку, петь, танцевать, кричать, сверлить стены или забивать гвозди - это уже должен определиться сам субъект. Многие регионы давно приняли на этот счет свои местные нормативно-правовые акты. В Зауралье к этому пришли только сейчас.

Фото: iStock
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Как пояснила помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами местного самоуправления Елена Бородина, подготовить такой законопроект их подтолкнули многочисленные обращения жителей многоквартирных домов. Некоторые на приемах у прокурора жаловались, что от грохота в соседней квартире у них даже посуда в шкафах "подпрыгивает". Кстати, ответственность за нарушение тишины в Зауралье предусмотрена еще с 1995 года. Она прописана в законе "Об административных правонарушениях на территории Курганской области". По нему запрещается шуметь с 23 часов до 7 утра следующего дня, иначе штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Инициаторы нового законопроекта предлагают увеличить период ночного времени с 22 часов до 8 утра. Кроме того, соблюдать тишину днем в рабочие дни с 8 до 9 и с 13 до 15 часов, когда обычно отдыхают маленькие дети и пожилые люди, также вечером с 21 до 22 часов. А в воскресенье и праздники вообще запретить включать на всю громкость музыку или перфоратор, если идет ремонт. Шуметь в это время нельзя не только дома, но и на улице. Водители, например, должны позаботиться о том, чтобы сигнализация на автомобиле не "ревела" долго.

Ограничения не касаются чрезвычайных ситуаций, когда срочно надо устранить коммунальную аварию в доме и тут тихо не обойдется, или строительства, ремонта и чистки дорог. Ну, и конечно, в новогоднюю ночь разрешено гулять аж до 4-х утра.

Во время обсуждения в профильном думском комитете проект вызвал неоднозначную реакцию. Принципиально никто не возражал, против "закона о тишине", а вот по времени мнения разошлись. Некоторые депутаты считают, что шумы нужно разделить. Многие жители, например, делают ремонт в квартирах самостоятельно после работы, или в отпуске. Кто-то нанимает бригаду. Конечно, им хочется закончить его быстрее, а по новому закону, получается, время у рабочих ограничено, да, еще воскресенье выпадает. Это, во-первых. А во-вторых, если растягивать ремонт, то это приведет к его удорожанию, ведь строителям надо платить за каждый день. Еще пример. Дети учатся в музыкальной школе, им надо ежедневно заниматься, включая воскресенье. В панельном доме проблематично сделать такую изоляцию, чтобы соседи скрипку или баян не услышали. Другое дело, если магнитофон орет на всю катушку или ночные мотоциклисты развлекаются, гоняя мимо дома. Таких точно надо беспощадно штрафовать.

Возникли вопросы и по исполнению закона. Если нарушитель в доме, можно вызвать полицию. А если на улице? Допустим, тех же байкеров надо еще установить, зафиксировать документально, свидетелей найти, иначе как докажешь? Может, поэтому жители не особо любят жаловаться на шум. Во всяком случае, по данным комитета, за год на нарушителей спокойствия составлено всего 8 протоколов. Тем не менее законопроект уже прошел первое чтение. Все спорные моменты дума, скорее всего, постарается устранить до второго чтения.

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