РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе

Россия призывает ОБСЕ, а также страны нормандского формата оказать влияние на Украину с целью прекращения насилия в Донбассе. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем наших партнером по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей", - говорится в комментарии, который был опубликован на сайте МИД.

Отмечается, что Москва будет делать "все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они не находились, в т.ч. в Донбассе".

Ранее представители ДНР сообщили о том, что ВС Украины захватили населенный пункт Старомарьевка. Кроме того, обострилась ситуация на линии соприкосновения войск Украины и ДНР.