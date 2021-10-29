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29.10.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей

Текст: Наталья Козлова

Скандальная история о том, что "Росгосстрах" потребовал от семьи школьника, насмерть сбитого электричкой в Подмосковье, больше 400 тысяч рублей за повреждения, которые поезд получил в аварии, близится к завершению.

Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2019 года в подмосковном Солнечногорске, на станции Поварово. 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу в наушниках и не заметил приближающийся скоростной поезд "Ласточка". Подросток умер до приезда скорой.

В сентябре 2021 года мать погибшего получила письмо от "Росгосстраха". Это было досудебное требование. В нем говорилось, что авария повредила поезд, и страховая компания была вынуждена выплатить РЖД сумму ущерба и теперь требует эти деньги с мамы, у которой погиб единственный ребенок. В досудебном требовании было сказано, что лучше женщине заплатить до суда, потому как суд все равно присудит выплаты, но к этому времени набегут большие пени, и сумма станет больше. Мать заплатила.

Юристы сказали, что с точки зрения закона все правильно: в аварии виновен погибший, нарушивший правила. Ущерб оплачен страховой компанией, которая потом потребовала деньги с виновного. А раз это ребенок, за него ответственность несут родители. Но с точки зрения морали - все выглядит очень цинично.

Когда история про требование и получение денег с матери единственного погибшего ребенка стала достоянием общественности, страховщики не очень внятно объяснились. Якобы оформление таких требований у них автоматизированно. Вот и не заметили, с кого потребовали и получили почти полмиллиона рублей. Теперь увидели и пообещали вернуть деньги.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Финансы Росгосстрах

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