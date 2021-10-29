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29.10.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор сообщил о росте экспорта рыбы и морепродуктов

Текст: Нина Егоршева
Россельхознадзор сообщил о значительном росте экспорта рыбы и морепродуктов. С начала 2021 года Россия в 3,4 раза нарастила отправку этого вида продукции в Норвегию, также выросли объемы поставок и в другие европейские страны, говорится в сообщении ведомства.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Экспорт в Польшу увеличился в 2,5 раза, в Германию - в 2,4 раза, в Португалию - в 2,1 раза. Кроме того, указывается, что растут поставки отечественной рыбной продукции в Узбекистан и Великобританию. В частности, Узбекистан с начала этого года закупил у России 1,4 тысячи тонн рыбы. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Великобритания импортировала 6,34 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - на 59% больше, чем с января по октябрь 2020 года.

В Россельхознадзоре уточнили, что основными покупателями российской рыбной продукции остаются Корея и Япония. Экспорт в эти страны также растет. Поставки в Японию выросли почти на 50 % - с 30,4 тысячи тонн до 45,2 тысячи тонн. Отгрузка в Корею увеличилась на 46% - с 454,4 тысячи тонн до 661,29 тысяч тонн.

В ведомстве напомнили, что в этом году российские производители также получили право на поставки рыбной продукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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