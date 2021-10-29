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29.10.2021 16:53
Рубрика: Экономика

Россияне отменили до половины броней в отелях на нерабочую неделю

Текст: Евгений Гайва
Фото: Юрий Снегирев/РГ Фото: Юрий Снегирев/РГ
Фото: Юрий Снегирев/РГ

Российские туристы отменили от 10 до 50% броней в отелях на нерабочую неделю с 1 по 7 ноября, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Повлияли вводимые в регионах ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Отмены также затронули и санатории.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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О введении дополнительных нерабочих дней стало известно на прошлой неделе (18-24 октября). Именно на этот период пришелся основной поток отмен. Количество аннуляций броней в отдельных городах выросло до 30-40% от обычного уровня, рассказал представитель сервиса по поиску и бронированию отелей Ostrovok.ru.

По данным компании "Аэроклуб", занимающейся деловым туризмом, число отмен бронирований выросло на 50%. По сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года число аннуляций выросло более чем в 4,5 раза.

В итоге, нерабочие дни не стали серьезным дополнительным стимулом для путешествий на ноябрьские праздники. Напротив, влияние на туристов оказали вводимые регионами ограничения, в частности, требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. Такие правила вступили в силу более чем в 50 регионах России, а в 20 регионах стали требовать справку о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат о вакцинации при заселении в отель.

Более всего отмен пришлось на крупные деловые центры - Москву, Санкт-Петербург, Казань. Так что отказывались от поездки, прежде всего, бизнес-туристы, говорят представители туррынка.

"Для трех регионов, куда идет в основном деловой поток, ситуация оказалась достаточно неприятная. После того, как были объявлены нерабочие дни, многие компании отменили командировки своих сотрудников. Все очень сильно зависит от конкретного региона, есть и 30, и 50% отмен", - говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Обычные туристы, которые сформировали свои планы заранее и прошли вакцинацию в основной своей массе не стали отменять поездки, добавляет он.

Фото: Ирина Белова/РГ
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Все же часть туристов, оказавшихся неготовыми к новым требованиям, отменили поездки или изменили направления. Например, есть случаи отмены бронирований в Москве и Санкт-Петербурге и новые бронирования отелей в Сочи, Новороссийске и Симферополе, указывает представитель Ostrovok.ru. Но такие случаи не носят массового характера, добавляет он.

Затронули отмены бронирований и санатории. "Пока идет от 3 до 10% отмен бронирований", - говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. Но в этом случае, напротив, отменяют брони, прежде всего, частные лица. Они не хотят ехать в те регионы, где внезапно ввели QR-коды, например, в Крым, Алтайский край. А вот корпоративные бронирования или социальные путевки отменяют очень редко. В этих случаях люди заранее планируют поездки и хорошо готовятся, например, заблаговременно проходят вакцинацию, пояснил Данилов.

Экономика Туризм

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