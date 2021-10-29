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Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры

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    29.10.2021, 10:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск
Фото: КиноПоиск

Россияне текущей осенью смотрят много хорроров, выяснили аналитики стримингового сервиса "МегаФон ТВ".

Фото: kinopoisk.ru
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Отмечается, что каждый третий зритель этого онлайн-кинотеатра смотрит ужастики, передаёт Solenka.

По мнению экспертов, популярность хорроров среди россиян весной может быть связана с "осенней хандрой и разбушевавшимся ковидом", обеспечивая определённую эмоциональную разрядку при стрессе, а также грядущий тематический праздник, во время которого просмотры фильмов ужасов увеличиваются вдвое.

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