Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры

Россияне текущей осенью смотрят много хорроров, выяснили аналитики стримингового сервиса "МегаФон ТВ".

Отмечается, что каждый третий зритель этого онлайн-кинотеатра смотрит ужастики, передаёт Solenka.

По мнению экспертов, популярность хорроров среди россиян весной может быть связана с "осенней хандрой и разбушевавшимся ковидом", обеспечивая определённую эмоциональную разрядку при стрессе, а также грядущий тематический праздник, во время которого просмотры фильмов ужасов увеличиваются вдвое.