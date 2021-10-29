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29.10.2021 11:46
Рубрика: Власть

Россияне в 2022 году смогут оформлять электронные дубликаты документов

Текст: Владимир Кузьмин

С 1 июля 2022 года многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг по запросу граждан начнут оформлять электронные дубликаты бумажных документов. Они будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг и при дальнейших обращениях в МФЦ и органы власти предоставление оригиналов не потребуется.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень таких документов:

1. Документ воинского учета (военный билет).
2. Свидетельства о регистрации брака, выданные иностранным государством, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.
3. Свидетельство об усыновлении.
4. Документы о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина.
5. Документы об образовании, квалификации, ученых степенях, выданные, в том числе на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.
6. Документы об образовании, выдаваемые военными профессиональными образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации.
7. Документы, содержащие исторические сведения о месте проживания гражданина до 2015 года включительно.
8. Документы, подтверждающие сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющиеся основанием для назначения в отношении гражданина и его членов семьи субсидий и льгот, пенсий, пособий.
9. Документы, выданные гражданам в ходе гражданского или административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах; копии решений, приговоров, определений и постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
10. Выданные гражданам документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия.
11. Документы о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании.
12. Медицинские справки.
13. Документы об инвалидности, выданные за пределами России.
14. Удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки.
15. Сведения о факте обучения заявителя, членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения.
16. Сведения о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и неполучения стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи.
17. Сведения о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность, в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи.
18. Сведения о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи.
19. Сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, правоохранительных органов.
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