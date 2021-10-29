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29.10.2021 09:56
Рубрика: Культура

Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне

Текст: Сусанна Альперина

Фильм режиссера Оксаны Бычковой "Джонджоли" (международное рабочее название NINA) был награжден на международном питчинге в рамках European Work in Progress Cologne. Сценарист картины - Любовь Мульменко. Продюсеры - Екатерина Филиппова и Игорь Мишин, сопродюсер - Владимер Качарава. На питчинге показали 13 минут картины. European Work in Progress Cologne - индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне, Германия. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе. По сюжету Нина и Руслан встречаются в городе, где были когда-то счастливы. У каждого уже своя жизнь. Причина встречи - болезнь Руслана. Путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины.

Игра артистов была удостоена отдельного комментария и произвела большое впечатление на жюри и профессиональную аудиторию. Вот комментарий жюри: "Режиссер показала невероятно яркие и убедительные кадры, приоткрывающие зрителю дверь в мир сложнейших отношений между главными героями фильма, воплощенными актерски настолько мощно и точно, что остается едва сдерживать любопытство и желание увидеть больше". В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik - старейшего немецкого PR-агентства.

Фильм "Джонджоли" - совместный проект кинокомпаний "Пан-Атлантик Студио" (Россия), 20 Steps (Грузия), поддержанный Министерством культуры РФ и программой инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа. Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.

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