Росстат: Добыча нефти в январе-сентябре осталась на уровне 2020 года

По итогам 9 месяцев 2021 года добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Об этом сообщается в свежем докладе Росстата "Социально-экономическое положение России, январь-сентябрь 2021 года".

Больше всего выросла добыча медных руд - на 37%, гранита и песчаника - на 16,8%, природного газа - на 13,9% и угля - на 8,7%. Добыча нефти и газового конденсата увеличилась только на 0,1%, несмотря на рост производства в рамках сделки ОПЕК+. Но здесь стоит учесть, что в 2020 году новая сделка ОПЕК+ начала действовать только с мая. В сентябре 2021 года по отношению к сентябрю прошлого года добыча нефти выросла 8,1% до 44,1 млн тонн.

В денежном выражении полезных ископаемых за 9 месяцев этого года было добыто на 58,7% больше чем за тот же период прошлого года. Такой рост обусловлен подорожанием нефти, газа и угля на мировых рынках. В сентябре 2021 года полезных ископаемых было добыто почти на 2,1 трлн рублей. Больше всего доля у нефти и природного газа - 1,36 трлн рублей