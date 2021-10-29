Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян

В России реальные располагаемые доходы граждан в третьем квартале 2021 года выросли на 8,1 процента, если сравнивать с тем же периодом 2020 года. Об этом говорится в отчете Росстата.

Рост ко второму кварталу этого года составил 4,6 процента.

Реальные денежные доходы россиян выросли в третьем квартале на 7,6 процента и на 4,5 процента по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Также отмечено, что увеличился и потребительский спрос. Люди стали больше тратить на покупку товаров и услуг.

Росстат сообщает и о росте реальных зарплат в августе 2021 года. Они выросли на 1,5 процента по сравнению с августом прошедшего года. Средняя заработная плата составила 52,35 тысячи рублей.