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29.10.2021 15:42
Рубрика: Власть

Шерпа России в G20 оценила шансы взаимного признания сертификатов вакцинации

Текст: Кира Латухина

На саммите "двадцатки" в эти выходные 30-31 октября могут быть достигнуты определенные решения по теме взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Пока что к общему мнению прийти не удалось, но, как рассказала журналистам шерпа России в G20 Светлана Лукаш, для переговоров есть еще две ночи, так что определенные решения могут иметь место.

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"В принципе, все разделяют мнение, что если договориться о том, как признавать сертификаты вакцинации, - это, конечно, существенно ускорит и восстановление экономики, и улучшит качество жизни людей и бизнеса", - заявила Лукаш. Вопрос сертификации регулируется национальным законодательством, и в каждой стране оно разное, добавила она.

"На данный момент могу сказать, что конкретного решения пока нет, но что "двадцатка" об этом думает, и что дальше будет серьезно прорабатывать этот вопрос - это так", - заверила шерпа. "Больше заинтересованы в этом, прежде всего, развивающиеся страны, но, с другой стороны, и ЕС, и США также признают, что такая проблема существует и требует решения", - рассказала она.

"Пока на конкретные договоренности мы не вышли", - заявила Лукаш. "У нас еще для переговоров есть сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь, так что, может быть, мы к чему-то и придем", - при этом сказала она. "Не исключаю, что какие-то определенные решения могут быть сформулированы", - заключила шерпа.

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