Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС

План мероприятий по отмене роуминга в Евразийском экономическом союзе утвержден 29 октября на заседании Совета экономической комиссии. Об этом сообщила по его итогам официальный представитель организации Ия Малкина.

Представитель ЕЭК пояснила, в частности, что "мероприятия плана включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи".

Кроме того, документом предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя, в том числе определение шага тарификации и максимального объема оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

Окончательное решение, уточнила Малкина, будет принято после того, как "комиссия проведет мониторинг исполнения этих мероприятий, и коллегия ЕЭК одобрит рекомендации для сотовых операторов стран союза, направленные на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к домашнему варианту".