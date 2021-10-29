США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с РФ

Испытания гиперзвукового оружия были отложены Пентагоном накануне июньского саммита президентов РФ и США в Женеве. Соответствующий приказ поступил из Белого дома, который не хотел создавать напряжение в отношениях с Москвой. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники в военном ведомстве и Конгрессе.

Как отмечает издание, такие испытания могли привести к срыву переговоров или послать неверный сигнал Кремлю. Впрочем, в Белом доме с информацией СМИ не согласились, назвав ее недостоверной.

Саммит успешно прошел 16 июня. По его итогам Владимир Путин и Джо Байден договорились вести комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, напоминает РИА Новости.