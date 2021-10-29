США подтвердили рыночный статус России для антидемпинговых процедур

Минпромторг США по итогам проведенного расследования подтвердил рыночный статус экономики России. В Минэкономразвития РФ положительно оценили решение американского ведомства.

"Решение "…" дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - отметил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, подобную процедуру Штаты проводят впервые. В связи с этим, российские экспортеры смогут защищать свои интересы в американских антидемпинговых процедурах.