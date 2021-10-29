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29.10.2021 23:08
Рубрика: Экономика

США подтвердили рыночный статус России для антидемпинговых процедур

Текст: Матвей Линник

Минпромторг США по итогам проведенного расследования подтвердил рыночный статус экономики России. В Минэкономразвития РФ положительно оценили решение американского ведомства.

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"Решение "…" дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - отметил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, подобную процедуру Штаты проводят впервые. В связи с этим, российские экспортеры смогут защищать свои интересы в американских антидемпинговых процедурах.

Экономика ВЭД В мире США Правительство Минэкономразвития Россия и США

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