Страны G20 выступили за вакцинацию 70% населения мира в 2022 году

Целью ведущих стран мира является вакцинация от коронавируса 70% населения к середине 2022 года. Такое заключение было принято по итогам встречи министров финансов и здравоохранения стран Группы двадцати (G20), передает агентство Reuters.

Отмечается, что страны должны обеспечить вакцинацию 40% мирового населения к концу текущего года, а отметка в 70% должна быть достигнута к середине следующего года. Для реализации этой цели будут увеличены поставки вакцин в развивающиеся страны.

Агентство также сообщает, что была достигнута договоренность о создании рабочей группы для расширения глобального сотрудничества, направленного на борьбу с пандемией.