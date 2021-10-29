Толстой призвал органы опеки Ростова-на-Дону вернуть ребенка в семью

Оставлять ребенка в детдоме вместо того, чтобы отдавать бабушке недопустимо. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя инцидент с изъятием ребенка из семьи в Ростове-на-Дону. По его словам, депутаты уделят таким ситуациям внимание.

Ранее стало известно, что под Ростовом-на-Дону бабушка не может забрать к себе ребенка своей покойной дочери - мальчика не отдают без справки 2 НДФЛ. При этом она является фермером, имеет стабильный заработок и все условия для воспитания малыша, однако ее доходы не подтверждены официально.

"Не понимаю, как можно всерьез считать, что помещать ребенка в детдом лучше, чем оставлять его у ближайших родственников, - написал Толстой в своем Telegram-канале. - Или, по мнению чиновников, одна бумажка стоит искалеченных жизней?"

Вице-спикер подчеркнул, что "государство должно стоять на стороне семей, а не разрушать их". По его словам, депутаты при работе в новом думском созыве уделят внимание выстраиванию системы гарантий в этой сфере.