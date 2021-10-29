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Рубрика: В мире

Ученые Боливии: В высокогорных районах смертность от COVID-19 ниже

Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS
Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS

Боливийские ученые считают, что смертность от коронавируса ниже в высокогорных районах. Об этом сообщил глава управления по эпидемиологии министерства здравоохранения страны Фредди Армихо.

Фото: iStock
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По его словам, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что "большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19". Армихо не привел других подробностей, но пообещал опубликовать результаты этой работы, пишет ТАСС.

Почти 30 процентов территории Боливии приходится на плато Альтиплано, средняя высота которого составляет почти четыре тысячи метров над уровнем моря. С начала пандемии в стране заразились более 510 тысяч человек, умерли свыше 18,9 тысячи пациентов.

В мире Южная Америка Боливия Пандемия коронавируса COVID-19

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