Ученые Боливии: В высокогорных районах смертность от COVID-19 ниже

Боливийские ученые считают, что смертность от коронавируса ниже в высокогорных районах. Об этом сообщил глава управления по эпидемиологии министерства здравоохранения страны Фредди Армихо.

По его словам, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что "большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19". Армихо не привел других подробностей, но пообещал опубликовать результаты этой работы, пишет ТАСС.

Почти 30 процентов территории Боливии приходится на плато Альтиплано, средняя высота которого составляет почти четыре тысячи метров над уровнем моря. С начала пандемии в стране заразились более 510 тысяч человек, умерли свыше 18,9 тысячи пациентов.