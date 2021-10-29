Ученые предупредили о мощнейших магнитных бурях в ближайшие дни

На Солнце произошел один из самых крупных за последние годы всплесков активности, который вызовет в ближайшие дни на Земле мощнейшие магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

"По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет", - говорится в заявлении.

Ученые предполагают, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой произойдет примерно в 10:00 мск 30 октября. Скорость облака составит около 800 километров в секунду, а его удар запустит крупные магнитные бури планетарного масштаба.

Специалисты предупреждают, что буря может вызвать перепады напряжения в энергетических системах, а также ложные срабатывания защиты.