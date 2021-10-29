Ученые США: COVID-19 способен вызвать тяжелые нарушения слуха

Американские ученые установили, что коронавирус способен вызывать тяжелые нарушения слуха и глухоту.

Как сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института, исследователи обнаружили, что картина инфекции согласуется с симптомами, выявленными при исследовании десяти пациентов с COVID-19, которые во время болезни жаловались на проблемы со слухом и вестибулярным аппаратом.

Для подтверждения гипотезы учеными разработаны клеточные модели внутреннего уха взрослого человека. Клеточная культура для опытов была получена с помощью стволовых клеток, превращенных в аналоги волосковых клеток внутреннего уха. Они играют ключевую роль в преобразовании звука в электрические сигналы мозга, а также участвуют в работе вестибулярного аппарата.

По словам профессора Стэнфордского университета Константины Станкович, проведенные исследования показали: частицы коронавируса способны проникать внутрь улитки уха человека, заражать ее клетки и вызывать тяжелые нарушения слуха.

Пока ученые не могут сказать, как именно коронавирус проникает во внутреннее ухо человека. Исследователи предполагают, что коронавирус может попадать туда, как через евстахиевы трубы, соединяющие носоглотку с ухом, так и через обонятельные нервы носа и ткани мозга. Для установления причин требуются дополнительные исследования.