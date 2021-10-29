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29.10.2021 00:51
Рубрика: Общество

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Вспышка класса X зафиксирована на Солнце вечером в четверг, 29 октября. Об этом сообщил сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Фото: Евгений Козырев
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По данным ученых, на которые обратили внимание в РИА Новости, сильная вспышка началась в 18.17 по московскому времени и длилась 31 минуту. Пик активности был достигнут в 18:35. В то же время за двое последних суток на Солнце было еще 27 вспышек различной силы. Индекс вспышечной активности составляет 7,3. Он близок к максимальному красному уровню, но пока находится на оранжевом уровне.

Магнитных бурь, которые могут возникать в случае, когда облако плазмы после вспышки на Солнце накрывают землю, не зафиксировано.

Общество Космос

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