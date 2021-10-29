Умер бывший начальник ВМА генерал Борис Гайдар

"Сегодня на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Военно - медицинской академии имени С. М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар", - сообщили ТАСС в пятницу в старейшем учебном заведении Минобороны РФ.

С 2000 по 2007 год Гайдар был начальником Военно-медицинской академии. Кроме того, он длительное время являлся главным нейрохирургом Вооруженных сил. В ВМА говорят, что годы его руководства вузом связаны с масштабной реконструкцией и переоснащением ряда ведущих хирургических клиник. Это создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в самых разных отраслях военной хирургии.

Кроме того, Борис Всеволодович воспитал целую плеяду блестящих военных врачей и ученых. Он был научным консультантом при подготовке 30 кандидатских и докторских диссертаций.

"До последнего дня Борис Всеволодович руководил диссертационным советом Военно-медицинской академии", - отметили в учебном заведении. И добавили, что ученики Гайдара продолжают педагогическую, научную и лечебную деятельность в ВМА и в крупнейших медицинских центрах Москвы и Санкт- Петербурга.

Отдельная страница в биографии Гайдара - его командировки в зону боевых действий на Северном Кавказе. Там он спас десятки жизней, накопил бесценный опыт и знания, которые легли в основу разработанной Борисом Всеволодовичем современной доктрины оказания нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов.

Страна по достоинству оценила заслуга выдающегося военного ученого и врача. Гайдар был награжден орденами Александра Невского, Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах" и многими медалями.