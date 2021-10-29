В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры

ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид, которые действуют как "онлайн инвестиционные игры", рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, такие пирамиды привлекают возможностью легкого заработка и своей игровой формой. Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. Он совершает покупки, например, персонажа или виртуальной недвижимости, а чтобы получить доход, нужно привести новых игроков.

"Если нет новых игроков - проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что особую опасность такие проекты представляют из-за возможности вовлечения детей. Как добавил Лях, подобных игр-пирамид немного, они составляют около 8% от общего числа пирамид, выявленных в третьем квартале, но некоторые только начинают раскручиваться.

Управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт рассказал РБК, что мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, - это CryptoKitties. В игре участники покупают виртуальных кошек, разводят и продают их за криптовалюту. Стоимость "животного" порой доходит до миллиона долларов.

"Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры - нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем", - отметил он.