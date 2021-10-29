Новости

ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры 09:46
Депутат предложил новую льготу для пенсионеров 09:31
В Москве 77% ковидных коек не были задействованы под плановую медпомощь 09:23
Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19 09:15
Пентагон: Следует разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия 09:14
МХТ им.Чехова организует экспресс-тестирование перед спектаклями 08:49
Власти Москвы вернули к работе пять КТ-центров из-за ситуации с COVID-19 08:45
В Кемерове суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 08:38
Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее 08:09
Юрист рассказал, кому положен второй налоговый вычет на недвижимость 08:06
Врач-психиатр заявил об астеническом синдроме у переболевших COVID-19 07:40
WSJ: Пострадавшим из-за Трампа мигрантам могут выплатить более 1 млрд долларов 06:35
В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав 06:23
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от COVID-19 05:47
Новозеландский Окленд возглавил рейтинг лучших городов для туристов 05:33
В ДВФУ откроют первый в РФ многопрофильный бакалавриат по биомедицине 05:05
В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 09:46
Рубрика: Экономика

В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры

Текст: Евгения Думанская

ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид, которые действуют как "онлайн инвестиционные игры", рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Фото: iStock
Мошенники нашли новый способ кражи платежной информации

По его словам, такие пирамиды привлекают возможностью легкого заработка и своей игровой формой. Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. Он совершает покупки, например, персонажа или виртуальной недвижимости, а чтобы получить доход, нужно привести новых игроков.

"Если нет новых игроков - проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что особую опасность такие проекты представляют из-за возможности вовлечения детей. Как добавил Лях, подобных игр-пирамид немного, они составляют около 8% от общего числа пирамид, выявленных в третьем квартале, но некоторые только начинают раскручиваться.

Управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт рассказал РБК, что мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, - это CryptoKitties. В игре участники покупают виртуальных кошек, разводят и продают их за криптовалюту. Стоимость "животного" порой доходит до миллиона долларов.

"Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры - нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем", - отметил он.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Депутат предложил новую льготу для пенсионеров
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году