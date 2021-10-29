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29.10.2021 04:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Текст: Ольга Игнатова
Последний осенний месяц обещает быть теплее нормы в столичном регионе почти на два градуса. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам синоптика, преобладающая температура по ночам в ноябре составляет от нуля до минус 5 градусов. А днем -2...+3 градуса. Соответственно, в нынешнем ноябре в Москве и Подмосковье может быть теплее. Но не исключены и периоды похолодания, когда по ночам температура может понижаться до -7...-12 градусов, а днем до -2...-7 градусов.

Фото: iStock
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В большинстве регионов европейской территории ноябрь тоже прогнозируется теплее обычного. В частности, тепло будет в центре, на севере европейской территории, в Поволжье. В Архангельской области, Коми, в Ненецком округе в то же время по ночам могут усиливаться морозы до -20 градусов, а днем будет не выше -10.

На юге температура окажется близкой к норме. Так, в Краснодарском крае днем +7...+13 градусов. Но при похолоданиях возможны заморозки до -9 градусов по ночам. А днем не выше нуля.

На азиатской территории страны погода уже будет настраиваться на зимний лад. Так, в Кемеровской области, Алтайском крае и в Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Иркутской области температура окажется ниже климатической нормы.

А на юге Урала прогнозируется теплее обычного на 1,5 градуса. Но температура все равно там уже отрицательная и ночью, и днем. На юге Западной Сибири - в Кемеровской области, в Республике Алтай и Алтайском крае - ночью -10...-15, днем - 0...-5 градусов. А при похолоданиях по ночам вполне могут быть 25-градусные морозы. Да и днем ненамного теплее.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Осадки в большинстве регионов прогнозируются в пределах нормы. Больше обычного будет на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве, а также на юге Иркутской области и на юго-западе Бурятии.

Меньше обычного выпадет осадков на севере Поволжья - в частности, в Кировской области и Пермском крае. В центре европейской территории осадки будут в пределах нормы. Серьезные снегопады не прогнозируются. В отдельные дни возможны осадки в виде снега с дождем.

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