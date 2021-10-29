В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предостерег от снятия ограничений на предоставление Киеву летального оружия. Это чревато эскалацией конфликта на Донбассе, предупредил он.

В своем Telegram-канале политик прокомментировал заявление помощника министра обороны США Лоры Купер о том, что союзникам Вашингтона нужно снять ограничения на предоставление Киеву оборонных систем поражающего действия. В качестве примера Купер привела поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Заявление не просто провокационное, - считает Слуцкий. - Подобные высказывания со стороны американских высокопоставленных лиц напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины".

Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о том, что попустительство Запада по отношению к "военной агрессии Киева в Донбассе будет вести к дальнейшей эскалации".

О том, что "дыма без огня не бывает", по словам главы комитета, свидетельствует недавнее применение Украиной беспилотника Bayraktar TB2 в нарушение всех установленных запретов.

Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе не имеет военного решения, а насыщение его зоны новым вооружением, конечно, не приведет к мирному урегулированию. И это наконец должны понять западные кураторы Киева, отметил политик.