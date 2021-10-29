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29.10.2021 09:00
Рубрика: В мире

Всемирный смотр

В Китае открывается крупнейшая международная выставка импортных товаров
Текст: Ду Ифэй
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
С 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет IV Китайское международное импортное ЭКСПО - международная выставка импортных товаров (CIIE). Ее проведение в условиях глобального распространения пандемии COVID-19 демонстрирует искреннее желание Китая поделиться своими рыночными возможностями со всем миром и способствовать восстановлению мировой экономики.
IV Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхайском национальном конгрессно-выставочном центре Фото: Цзи Хайсинь IV Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхайском национальном конгрессно-выставочном центре Фото: Цзи Хайсинь
IV Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхайском национальном конгрессно-выставочном центре Фото: Цзи Хайсинь

Впервые CIIE было организовано в 2018 году под девизом "Новая эра, общее будущее". С тех пор состоялись три выставки, и популярность международной экспозиции продолжает расти. В 2018 году на первой выставке в Шанхае собралось более 400 тысяч отечественных и зарубежных покупателей. В 2019 году, на второй выставке, были заключены предварительные сделки на сумму более 70 миллиардов долларов США. В CIIE в 2020 году приняли участие предприятия более чем из 180 стран и регионов, которые представили 411 новых продуктов, технологий и услуг.

Будучи первой в мире посвященной импорту выставкой государственного уровня, CIIE соединило Китай со всем миром и стало международным общественным продуктом, которым пользуется весь мир, а также важной платформой для международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарных обменов и открытого сотрудничества.

Выставочная площадь IV CIIE превысит 360 тысяч квадратных метров, а количество зарегистрировавшихся предприятий и стран-участниц (регионов) превзойдет предыдущее. В этом году в CIIE примут участие 80 процентов экспонентов предыдущих выставок, которые входят в рейтинг 500 крупнейших компаний мира (Fortune Global 500) или являются ведущими игроками отрасли. Число групп малых и средних предприятий, подавших заявки на участие в выставке в этом году, на 30 процентов превышает показатель прошлого года. Торговые агентства, в том числе из Японии, Дании, Польши и Новой Зеландии, увеличили размеры своих стендов, чтобы вместить больше малых и средних предприятий, представляющих характерные отрасли и уровень производства стран.

На нынешней CIIE запланирован премьерный показ множества новейших продуктов, технологий и услуг. По словам заместителя генерального директора отдела бизнес-выставок Бюро CIIE Шанхайского национального конгрессно-выставочного центра Чжоу Линьянь, раздел продуктов питания и сельскохозяйственной продукции впервые соберет пять крупнейших в мире предприятий. На автомобильной площадке будут представлены десять ведущих мировых компаний. В зоне технического оборудования будут продемонстрированы более 40 новых продуктов, из которых почти десять экспонируются впервые в мире. В разделе потребительских товаров дебютируют десять ведущих мировых брендов косметики и три мировых гиганта модных потребительских товаров люксовых брендов. Зона медицинского оборудования и товаров для здоровья вместит семь ведущих мировых компаний в сферах диагностики в лабораторных условиях, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, медицинской визуализации и наук о жизни, а также три ведущие мировые компании в области стоматологии и четыре из пяти ведущих мировых компаний ортопедической индустрии. На площадке торговых услуг будут представлены лидеры секторов консалтинга, тестирования и сертификации, а также международной экспресс-доставки.

ЭКСПО стало важной платформой для закупок, стимулирования инвестиций и гуманитарных обменов

Помимо шести основных выставочных разделов, в этом году на CIIE будет представлено 13 тематических секций, включая низкоуглеродную энергетику, технологии защиты окружающей среды, интегральные схемы и цифровую промышленность. Чтобы помочь состыковать высококачественные инновационные малые и микропредприятия по всему миру с внутренним спросом в стране, на трех выставочных площадках - таких, как техническое оборудование, автомобили и медицина - будет создана секция инновационного инкубатора. Здесь будет представлено более 100 экспонентов в области искусственного интеллекта, медико-биологических наук, автоматического вождения и т.д. На выставке будет проведен ряд тематических форумов и других мероприятий для обмена опытом и стимулирования инвестиций в инновационные инкубаторы.

Кроме того, в этом году CIIE, используя цифровые средства, впервые внедрит такие технологии, как 3D-моделирование и виртуальные движки, для создания цифровых выставочных залов стран-участниц. С помощью многообразных форм, включая фотографии, видео и 3D-модели, в режиме онлайн будут демонстрироваться, например, культурные и туристические объекты стран-участниц.

Для участия в V CIIE уже зарегистрировались 26 экспонентов, включая французскую компанию парфюмерии и косметики L"Orеal, производителя шин Michelin, немецкую химико-фармацевтическую корпорацию Bayer и британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young. Как отметил финансовый директор Bayer в Китае Ульрих Штефер, CIIE предоставила Bayer отличную платформу для демонстрации преимуществ компании, выставка создает важный канал для взаимодействия с ключевыми партнерами.

Активное участие в CIIE предприятий из разных стран свидетельствует не только о выгоде от участия в выставке, но и открывает возможности работы на китайском рынке. После первой выставки японская косметическая компания Shiseido удвоила площадь своего стенда, а на третьей одной из первых подписала долгосрочный контракт на участие в последующих трех выставках. По словам главы китайского отдела Shiseido Кентаро Фудзивара, компания ощутила огромный потенциал китайского рынка косметики. Кроме того, в условиях распространения коронавируса по всему миру Китаю удается контролировать ситуацию с пандемией и способствовать устойчивому и стабильному восстановлению экономики. Это придает Shiseido уверенность в продолжении развития своего бизнеса в КНР. В 2020 году коммерческая деятельность Shiseido на китайском рынке значительно выросла, объем продаж в Китае составил около 26 процентов от общей выручки по всему миру, что стало огромным стимулом для ее развития.

Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов. По предварительным данным, в ближайшее десятилетие общий объем импорта товаров в КНР превысит 22 триллиона долларов. Китай, как крупный рынок с наибольшим потенциалом, будет стимулировать инновационное развитие и откроет огромные возможности для глобальной экономики и предприятий всего мира.

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"

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