В ПФР рассказали, как удаленно оформить выплаты

В России можно получить множество государственных услуг в электронном виде, что экономит время и удобнее для граждан, а некоторые бумажные документы уходят в прошлое. В Пенсионном фонде напомнили, какие услуги ведомства доступны в электронном виде.

Большинство выплат, устанавливаемых ПФР, не требуют подачи бумажного заявления - достаточно заполнить документ на сайте ведомства или портале госуслуг. Кроме того, дистанционно можно распорядиться средствами маткапитала, узнать о состоянии пенсионного счета и управлять накоплениями.

Некоторые документы вообще перестают существовать в бумажном виде. Например, с прошлого года начался переход на электронные трудовые книжки. Они позволяют иметь информацию о стаже и трудоустройстве под рукой - в любой момент ее можно запросить на сайте ПФР или портале госуслуг. Также перестали выдавать бумажные СНИЛС и сертификаты на материнский капитал. Электронные версии этих документов равнозначны бумажным, а информацию всегда можно получить в личном кабинете.

"Для входа в личный кабинет на сайте ПФР не нужна дополнительная регистрация - используются логин и пароль от портала госуслуг", - говорится на сайте отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области.