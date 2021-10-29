В РФ стартовала кампания в поддержку заявки Москвы на проведение ЭКСПО-2030

В России началась кампания в поддержку заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2030 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Россия первой подала заявку на право принять у себя мероприятие, а в качестве города-кандидата была выбрана Москва.

"Победа Москвы - это создание мировой "точки притяжения", где на протяжении 6 месяцев будут представлены передовые технологии из разных стран, а повестка мероприятий затронет важные для каждого человека на планете темы: развития мира, его общего будущего, гармонии с природой, творчества, культуры и многие другие", - подчеркнул Мантуров.

Поддержать заявку Москвы можно на сайте https://expo2030moscow.com.