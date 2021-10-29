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29.10.2021 19:51
Рубрика: Экономика

В РФ стартовала кампания в поддержку заявки Москвы на проведение ЭКСПО-2030

Текст: Матвей Линник

В России началась кампания в поддержку заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2030 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: iStock
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По его словам, Россия первой подала заявку на право принять у себя мероприятие, а в качестве города-кандидата была выбрана Москва.

"Победа Москвы - это создание мировой "точки притяжения", где на протяжении 6 месяцев будут представлены передовые технологии из разных стран, а повестка мероприятий затронет важные для каждого человека на планете темы: развития мира, его общего будущего, гармонии с природой, творчества, культуры и многие другие", - подчеркнул Мантуров.

Поддержать заявку Москвы можно на сайте https://expo2030moscow.com.

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