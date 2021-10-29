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29.10.2021 14:44
Рубрика: Общество

В "Сколково" объявили победителей детского конкурса инноваций

Текст: Евгения Добрынина
В финале федерального конкурса детских технологических проектов Sk Kids Challenge 2021 соревновались 30 проектов по 5 номинациям в двух возрастных категориях: 7-10 и 11-14 лет. Темы работ - от музыкального программирования до разработки транспорта будущего. Всего организаторы получили 1200 работ из 63 регионов России.
Фото: Пресс-служба Фонда "Сколково" Фото: Пресс-служба Фонда "Сколково"
Фото: Пресс-служба Фонда "Сколково"

Жюри конкурса определило победителей: по два - в каждой номинации. Проекты школьников мало в чем уступают некоторым изобретениям взрослых коллег. Так, например, Егор Канатов из Новороссийска в номинации "Лучший ИТ-проект" представил разработку мобильного приложения, которое позволяет найти партнера для занятий спортом по всему миру. Нужно только указать местоположение, и на карте отобразятся единомышленники.

Фото: iStock
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В Категории "Лучший Робо-проект" один из победителей - Артем Курлович из Норильска - показал инновационного робота-сортировщика, который помогает очищать и распределять пластиковые крышки по цветам, отправляя их на переработку. Это сэкономит время и силы волонтёров на сортировочном пункте, где из пластика переработанных крышек производят другие полезные объекты.

Не только мальчишки показали класс на конкурсе. Например, Дарья Калинина из Ульяновска, придумала и сделала анимированный фильм "Наука и технологии в жизни". А Злата Лотник из Уфы показала видеопрезентацию изобретения для агропрома: вертикальная ферма-теплица на чердаке дома, которая позволяет получать экологичный урожай даже в городских условиях.

В рамках финала конкурса на вопросы школьников ответил председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

- Мы запускали этот конкурс для того, чтобы гораздо больше детей со всех концов России и даже СНГ со школьной скамьи вовлекались в технологическое предпринимательство, - рассказал Дворкович. - Это знаковый тренд, который обеспечивает наше с вами будущее.

Юные инноваторы поинтересовались, какие изобретения 2021 года - самые значимые. По словам Дворковича, это, несомненно, медицинские изобретения - программы, основанные на искусственном интеллекте для выявления заболеваний, а также тесты для определения COVID-19 и лекарства, которые облегчают течение болезни.

Ребята попросили рассказать, на какие предметы в школе стоит обращать внимание в первую очередь.

- В 4-м классе, а это был 1983 год, я больше всего занимался математикой и шахматами. Думаю, и сейчас это важно. Но сегодня появилось много других интересных вещей. Например, робототехника, любое конструирование, видеоинсталляции дополненной реальности - все вот это возможно уже в начальной школе, - ответил Аркадий Дворкович. - Сейчас появились такие программы и компьютеры, которые позволяют за час легко разобраться, как это делается, и начать создавать своими руками то, что мы раньше даже в 10 классе не могли создать.

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