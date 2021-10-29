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29.10.2021 04:55
Рубрика: В мире

В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу

Текст: Максим Макарычев

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за нападения на бортпроводницу. Рейс 976 вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и направлялся в аэропорт Джона Уэйна в Калифорнии, но из-за инцидента был перенаправлен в Денвер, сообщила авиакомпания.

Фото: скриншот twitter.com/DonPericoBlog
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Правоохранительные органы задержали пассажира, причастного к произошедшему, у выхода на посадку. "American Airlines не потерпит насильственных действий в отношении членов нашей команды", - говорится в письменном заявлении компании, которое цитирует NBC News. Дебоширу запретят путешествовать рейсами American Airlines в будущем. В компании настаивают на его привлечении к ответственности по всей строгости закона. Полиция аэропорта Денвера сообщила, что ФБР ведет расследование инцидента.

Федеральное управление гражданской авиации США в 2021 году получило 4941 сообщение о недисциплинированном поведении пассажиров, в том числе 3580 сообщений об инцидентах, связанных с масками. В этом году уже возбуждено 923 дела о нарушениях конкретных постановлений или федеральных законов. В прошлом году их было 183, а в предыдущем - 146.

Например, в мае этого года стюардесса Southwest Airlines потеряла два зуба после того, как пассажирка ударила ее по лицу. Бортпроводница попросила женщину пристегнуть ремень безопасности, сложить столик с подносом и надеть маску во время посадки самолета. В федеральном суде пассажирке было предъявлено обвинение в нападении и вмешательстве в дела членов летного экипажа и обслуживающего персонала, и, согласно протоколам суда, она не признала себя виновной.

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