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29.10.2021 17:54

В Сучжоу стартовал международный проект "Встреча с Китаем 2021"

Вечером 24 октября у дамбы Лигун в Сучжоу состоялась церемония отправки в пресс-тур третьей международной группы журналистов, работающих над серией репортажей "Встреча с Китаем - 2021", посвященных теме "Политика реформ и открытости - прекрасная жизнь".

Сучжоу - это один из китайских городов с богатым культурно-историческим наследием, первый в мире город, охраняемый ЮНЕСКО. История Сучжоу насчитывает около 2500 лет. Город является местом происхождения культуры царства У. Сучжоу известен как "рай на земле". Сучжоу также является уменьшенной копией проведения политики реформ и открытости в КНР, одним из важных "окон" для демонстрации всему миру результатов работы Китая в области модернизации. В последние 3 года Сучжоу входил в тройку рейтинга "Топ-100 городов с высоким уровнем благосостояния". Современный Сучжоу демонстрирует нам прекрасную картину качественного развития.

В своей речи Цянь Сяньлян сказал: "Я надеюсь, что участвующие в данном мероприятии журналисты запишут и передадут атмосферу новой эпохи Нового Китая, продемонстрируют уровень городского строительства Сучжоу, промышленное развитие, прекрасную экологию и новую структуру открытости. Надеюсь, что корреспонденты покажут радость китайского народа, многогранность его жизни, ярко, достоверно, всесторонне и живо продемонстрируют всему миру все увиденное и услышанное в ходе мероприятия, повысят уровень понимания и признания развития Китая в мировом сообществе".

Лю Вэй в своей речи сказал: "Провинция Цзянсу находится в прибрежном районе восточной части Китая. Цзянсу славится прекрасными пейзажами и выдающимися жителями. Именно это место является примером "идеальной жизни" для многих людей". Сучжоу - это город с богатым культурно-историческим наследием и современный открытый процветающий город с высоким уровнем социально-экономического развития. "Сучжоу - это прекрасное место, из которого не хочется уезжать".

Наблюдение за жизнью и запись данных эпохи - это долг и миссия СМИ. Как представитель организующей стороны, главный редактор сайта газеты China Daily в своей речи сказал: "В процессе создания новой структуры открытости и качественного развития экономики открытого типа Сучжоу сохраняет богатую историю города, страны и эпохи. Нам стоит обратить на это внимание и подготовить репортажи. Надеюсь, что с помощью Интернета расскажете миру истории о прекрасном Сучжоу, Китае и китайском народе. Я хочу, чтобы мир еще лучше узнал Новый Китай, который расширяет открытость и использует возможности для совместного развития".

На церемонии своими впечатлениями поделился представитель зарубежных СМИ, американец Джейсон Кастлтон. Он сказал, что до приезда в Китай его друзья, которые учились здесь, рассказывали о "темпах Китая". Тогда он еще не знал, что это такое. Джейсон прожил в Китае 2 года и лично увидел стремительное развитие страны. "2 дня назад на станции Тяньцзинь "Встречи с Китаем" на нас произвело глубокое впечатление развитие города в области научно-технических инноваций, защиты историко-культурного наследия. Я в предвкушении того, что произойдет здесь, в Сучжоу".

Сучжоу - это место зарождения культуры царства У, представитель культуры Цзяннань. "Куньцюй" - это один из старейших жанров традиционной китайской музыкальной драмы. На мероприятии выступили актеры драмы "куньцюй", которые представили зрителям произведение под названием "Цзинмэн" (пробуждение от сна). Все гости мероприятия ощутили изящество китайской культуры и погрузились в идеи живописи Цзяннань.

Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn

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