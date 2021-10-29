В Верховной раде заявили о прекращении поставок российского угля

Россия останавливает свои поставки энергетического угля на Украину. Об этом сообщил руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину", - написал он в своем канале в Telegram.

Политик также добавил, что поставки остановятся 1 ноября.

По данным агентства ТАСС, с начала текущего года на Украине наблюдается дефицит энергетического угля, который импортируется в страну из США, Польши, Казахстана и России. В этой связи украинские ТЭС работают на неполную мощность.