Вертолету Ми-26 ЦВО присвоили имя генерала Виталия Павлова

По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, одному из вертолетов Ми-26 дислоцированной в Челябинской области отдельной бригады армейской авиации Центрального военного округа присвоили имя Героя Советского Союза, летчика-снайпера генерал-полковника Виталия Павлова.

Посвященная этому событию церемония прошла на военном аэродроме в городе Южноуральске. Она совпала с празднованием Дня образования армейской авиации ВКС России и вручением наиболее отличившимся летчикам бригады почетных грамот и погон с очередными воинскими званиями.

"В ходе церемонии вертолет, получивший имя Виталия Павлова, символично зарулил на площадку, встав в один ряд с поисково-спасательной машиной "Синяя птица", стоящей на вооружении эскадрильи сил поиска и спасения ЦВО", - рассказали в пресс-службе округа. Уточним, что именно такие машины используют для эвакуации космонавтов с места посадки спускаемого аппарата.

Виталий Егорович Павлов - военный летчик, Герой Советского Союза и бывший командующий армейской авиацией Российской армии. С 1981 по 1982 годы он служил в Афганистане в должности командира отдельного смешанного авиационного полка. Павлов совершил 307 боевых вылетов с налетом 567 часов. 156 боевых вылетов он выполнил уже будучи генералом.