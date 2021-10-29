Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского

31-летний российский музыкант Антон Кузнецов, более известный заинтересованной части аудитории как Антоха MC, представил свою - очень специфическую - кавер-версию песни Александра Вертинского "Лиловый негр". Приурочено предприятие к выходу всех эпизодов сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" на KION.

Как расшифровывает пресс-релиз, предоставленный "Кинократии", "события клипа разворачиваются во вселенной сериала", а Антоха MC облачен в черный фрак - такой же, что носил актер Алексей Филимонов, исполнитель главной роли в "Вертинском".

За спиной Антохи на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала: "Вертинский появляется в разных городах, странах и континентах. Вокруг него неизменно женщины и пространство для творчества, но вместе с этим и опасность, от которой шансонье вынужден бежать без оглядки", - пояснено сюрреалистическое происходящее.

При этом пресс-служба платформы настаивает, что авторский стиль Вертинского и Антохи - это "точка их единения". А именно: "как и Вертинский, Антоха MC - самобытный артист и поэт, в некотором смысле герой своего времени, в текстах которого отражаются актуальные и острые темы, что беспокоят его аудиторию".

Оттуда-то и родилась идея создания современного кавера на песню "Лиловый негр", "настоящего хита Вертинского, который по-новому звучит в версии Антохи MC".

"Вертинский" - биография самого известного русского шансонье ХХ века, "ставшая одной из самых масштабных кинокартин десятилетия", уверяет пресс-служба. Съемки проекта проходили в России, Турции и Венгрии, было задействовано "340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, 8000 человек массовки и, соответственно, 8000 костюмов для них".

Все эпизоды поставила Смирнова, сценарий написан Смирновой и Анной Пармас.