Новости

Появились сведения о "Шан-Чи 2" и перезапуске "Фантастической четверки" 13:41
"Я работаю с мстителем!": вышел новый трейлер "Соколиного глаза" 13:26
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
Культовая фраза Человека-паука может быть сказана в "Нет пути домой" 12:52
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45

Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского

Новости
    29.10.2021, 13:12
Текст:   Олег Усков
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

31-летний российский музыкант Антон Кузнецов, более известный заинтересованной части аудитории как Антоха MC, представил свою - очень специфическую - кавер-версию песни Александра Вертинского "Лиловый негр". Приурочено предприятие к выходу всех эпизодов сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" на KION.

Фото: youtube.com/ Adele
Новый клип Адель собрал свыше 16 млн просмотров за 9 часов

Как расшифровывает пресс-релиз, предоставленный "Кинократии", "события клипа разворачиваются во вселенной сериала", а Антоха MC облачен в черный фрак - такой же, что носил актер Алексей Филимонов, исполнитель главной роли в "Вертинском".

За спиной Антохи на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала: "Вертинский появляется в разных городах, странах и континентах. Вокруг него неизменно женщины и пространство для творчества, но вместе с этим и опасность, от которой шансонье вынужден бежать без оглядки", - пояснено сюрреалистическое происходящее.

При этом пресс-служба платформы настаивает, что авторский стиль Вертинского и Антохи - это "точка их единения". А именно: "как и Вертинский, Антоха MC - самобытный артист и поэт, в некотором смысле герой своего времени, в текстах которого отражаются актуальные и острые темы, что беспокоят его аудиторию".

Фото: youtube.com/ Lana Del Rey
Blue Banisters: Лана Дель Рей красиво грустит, а большего и не надо

Оттуда-то и родилась идея создания современного кавера на песню "Лиловый негр", "настоящего хита Вертинского, который по-новому звучит в версии Антохи MC".

"Вертинский" - биография самого известного русского шансонье ХХ века, "ставшая одной из самых масштабных кинокартин десятилетия", уверяет пресс-служба. Съемки проекта проходили в России, Турции и Венгрии, было задействовано "340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, 8000 человек массовки и, соответственно, 8000 костюмов для них".

Все эпизоды поставила Смирнова, сценарий написан Смирновой и Анной Пармас.

Новости

Ана де Армас рассматривается на главную роль в спин-оффе "Джона Уика" 11:38
Дени Вильнев сделает из "Дюны" трилогию 11:09
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада" 10:23
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
Видео: Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев "играют в кальмара" 28.10.2021
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 28.10.2021
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 28.10.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Наследников" продлили на четвертый сезон 28.10.2021
Вышел русский трейлер сериала "Великая" 28.10.2021
От COVID умер Валерий Степанов - судья из телепрограммы "Суд присяжных" 28.10.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/HaberGlobal
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 28.10.2021
Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 28.10.2021
Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой 28.10.2021