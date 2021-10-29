Видео: Только в "РГ" премьера ленты об Александре Рогожкине

Смерть Александра Рогожкина, как часто бывает, многих побудила заново обдумать его творческое наследие. И стало яснее, какого масштаба художник жил среди нас, как он был важен для нашего искусства.

Его присутствие в современном кино как бы само собой разумелось, его фильмы, столь не похожие один на другой, легко и естественно врастали в наше сегодня, иные даже становились национальным фольклором.

И вдруг все оборвалось. Больше не будет его новых фильмов, и все, чего теперь можно ждать - это сурового теста на особенности национальной памяти: как долго проживут картины Александра Рогожкина? Будут ли востребованы его самые важные, кровоточащие фильмы наподобие "Чекиста", "Блокпоста", "Кукушки"? Не только из уважения к памяти большого художника, но и потому, что они были сняты им в надежде достучаться до нас и со временем стали еще более актуальными.

У нас с вами сейчас есть возможность вернуться в годы, когда Александр Рогожкин был в расцвете сил и таланта.

Документальный фильм "Я не художник", который любезно предоставил "РГ" для премьеры на нашем сайте один из его продюсеров Сергей Сыч, снят в 2009 году.

Рогожкин уже познал огромный успех его "Особенностей национальной охоты", "Особенностей национальной рыбалки", "Кукушки", сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". У него было еще много прекрасных замыслов, и казалось, что все главное еще впереди…

Смотрите, вспоминайте хорошего человека и выдающегося художника. И думайте.