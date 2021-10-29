Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в центре европейской части РФ

Температурная аномалия в семь градусов выше нормы будет наблюдаться в центре европейской части России до среды. Скорее всего, такое тепло сохранится и далее, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской территории страны температурный фон начнет повышаться, а количество облаков будет уменьшаться. "В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать, он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север", - цитирует РИА Новости ученого. Ожидается перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада.

"Облачность будет не сплошная, будет солнечно, поэтому даже эта небольшая энергия позволит повысить температуру", - отметил Вильфанд. По предварительным расчетам, начиная со среды температура опять будет подниматься выше двузначных отметок.

Метеоролог добавил, что в пятницу будет уже облачно с прояснениями, температура - до +11 градусов, в субботу - до +13. "Такая температура сохранится во вторник и среду", - добавил Вильфанд.