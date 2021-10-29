Владимир Путин назначил нового посла на Мальте

Новым послом России на Мальте стал бывший генеральный консул в Женеве Андрей Лопухов. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Другим указом глава государства освободил Владимира Малыгина от должности посла РФ на Мальте.

Андрей Лопухов закончил МГИМО МИД СССР, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет английским и французским языками.

Лопухов работает в системе МИД с 1980 года. Так, в 2006-2010 годах он занимал пост генерального консула России в Женеве.