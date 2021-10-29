Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским

Власти Беларуси приняли решение внести Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta в список экстремистских формирований. Об этом сообщило МВД республики.

"МВД принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram ведомства.

Ранее власти республики внесли в указанный список еще восемь Telegram-каналов.