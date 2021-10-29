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29.10.2021 10:04
Рубрика: Культура

Внучка Маслякова будет вести "Детский КВН" на Первом канале

Текст: Сусанна Альперина
Для Масляковых - КВН - семейный подряд. Не просто семья, а династия ведущих. Александр Масляков-младший - сын прославленного Александра Маслякова, бессменного ведущего КВН, также ведет эту же программу. У него, в свою очередь, есть дочка - внучка Александра Маслякова-старшего. Зовут ее Таисия. И она тоже ведущая КВН. Но для детей. Премьера программы "Детский КВН" - на Первом канале, 31 октября в 14:00.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Движение "Детский КВН", которому уже 20 лет, стартует в телевизионном эфире. В текущем сезоне участие в отборочном туре приняли 220 детских команд КВН со всей России, а 32 лучших встретились в концертном зале "Планеты КВН", чтобы побороться за выход во второй этап и выступления на большой сцене. Условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".

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В жюри конкурса веселых и находчивых: Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька "Шпулька" Гаврилина, Вадим Галыгин. А соведущий Таисии Масляковой - капитан команды КВН Высшей лиги "МегА" Степан Лукин.

В первом четвертьфинале в бою за звание веселых и находчивых сойдутся команды "Дети Басты" из Ростова-на-Дону, "Ровесник" из Кронштадта, "Карусель" из Тынды и "Дабл Трабл" из Перми. В полуфинал выходят 12 команд, в финал - только три, и лишь одна сможет назвать себя чемпионом шоу талантов "Детский КВН".

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