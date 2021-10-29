Внучка Маслякова будет вести "Детский КВН" на Первом канале

Движение "Детский КВН", которому уже 20 лет, стартует в телевизионном эфире. В текущем сезоне участие в отборочном туре приняли 220 детских команд КВН со всей России, а 32 лучших встретились в концертном зале "Планеты КВН", чтобы побороться за выход во второй этап и выступления на большой сцене. Условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".
В жюри конкурса веселых и находчивых: Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька "Шпулька" Гаврилина, Вадим Галыгин. А соведущий Таисии Масляковой - капитан команды КВН Высшей лиги "МегА" Степан Лукин.
В первом четвертьфинале в бою за звание веселых и находчивых сойдутся команды "Дети Басты" из Ростова-на-Дону, "Ровесник" из Кронштадта, "Карусель" из Тынды и "Дабл Трабл" из Перми. В полуфинал выходят 12 команд, в финал - только три, и лишь одна сможет назвать себя чемпионом шоу талантов "Детский КВН".