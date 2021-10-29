Врач назвала три привычки, неминуемо разрушающие здоровье женщины

Врач-гинеколог Ульяна Смирнова перечислила распространенные привычки, которые день за днем разрушают женское здоровье.

Так, риск появления новообразований в организме повышает ношение неудобного белья. Тут важно, чтобы вещь, прежде всего, была удобной, а не радовала глаз модным дизайном.

Небезопасны пуш-ап, синтетические, не подходящие по размеру бюстгальтеры. "Они сдавливают грудь, возникают застойные явления, как итог - риск новообразований", - предупредила гинеколог.

Также специалист не рекомендует спать в ночных костюмах, особенно, в штанах или шортах. От перегревания нарушается теплообмен. А это чревато развитием молочницы и других проблем. Врач посоветовала отдыхать в хлопковом нижнем белье, без бюстгальтера.

Еще одна привычка связана с ежедневным использованием средств для интимной гигиены. "Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а "защелачивают" микрофлору, нарушая ее", - уточнила Ульяна Смирнова.

По ее словам, оптимально использовать теплую воду без каких-либо средств после каждого похода в туалет, передает "Доктор Питер".