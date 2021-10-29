Врач-психиатр заявил об астеническом синдроме у переболевших COVID-19

Плохое настроение и хроническая усталость после перенесенного коронавируса связаны с астеническим синдромом. Об этом ТАСС рассказал врач-психиатр Андрей Назаров.

По его словам, после гриппа или любых других респираторных заболеваний две-три недели человеку иногда бывает не по себе: не хочется общаться, он быстро устает, несмотря на то, что уже выздоровел. Это классические симптомы астении. Проблема же COVID-19 в том, что у него есть определенный статус, люди напуганы. "Даже если была обычная простуда, человек уже заранее думает, что страдает тяжелой и неизлечимой болезнью", - отметил врач.

По наблюдениям Назарова, такое состояние длится у большинства людей около месяца и более, но заканчивается благополучно. Люди помимо физический усталости ощущают также психологическую усталость, задаваясь вопросами о восстановлении после заболевания, что может привести к депрессии. Однако не стоит искать помощь в интернете, отмечает специалист.

"Если вы ощущаете, что полностью выздоровели, но какое-то время у вас нет сил, нет настроения - обратитесь к терапевту и к психологу", - посетовал врач. Как правило, после первичной консультации 60-70% пациентов становится легче.