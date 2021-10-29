Врач рассказал о влиянии прививки от коронавируса на беременных

Вакцинация от коронавируса на любом сроке беременности не вызывает самопроизвольных выкидышей или преждевременных родов. Об этом рассказал на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

Он также обратил внимание, что у заболевших COVID-19 женщин, напротив, увеличивается частота прерываний беременности. К тому же в этом году, подчеркнул он, в три раза выросла материнская смертность из-за коронавируса.

Шмаков подчеркнул, что вакцинация во время беременности или при ее планировании особенно рекомендована женщинам с хроническими заболеваниями. По его словам, сегодня в стране 760 тысяч беременных, только 9,6 тысяч из них привились от коронавируса.

По данным НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова сначала года коронавирусом переболели более 53 тысяч беременных.