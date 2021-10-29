Врач Тяжельников предупредил об опасности пассивного отдыха в нерабочую неделю

Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо", - рассказал медик РИА Новости. Он пояснил, что пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате - апатию и вялость.

По мнению Тяжельникова, ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой не исключают занятий спортом, поездок за город. Также не стоит игнорировать тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.

"Главное - стараться не посещать людные места", - подчеркнул врач. Если же это необходимо сделать, то нужно носить маски в общественном транспорте и в местах скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, обрабатывать их антисептиком. Тяжельников также напомнил, что самым надежным способом профилактики остаются вакцинация от гриппа и коронавируса.