Всероссийский марафон "Дома со "Знанием"

С 30 октября по 7 ноября, во время каникул и нерабочих дней, Российское общество "Знание" предлагает всем провести время с пользой, узнать много нового и послушать лучших экспертов из разных областей знаний. Каждый день будет посвящен своей теме: истории, науке, IT, медицине, инклюзивности, также запланированы дни для школьников и студентов, День компьютерных игр и мероприятия, посвященные Дню народного единства. В рамках марафона будут организованы лекции, мастер-классы, прямые эфиры и интервью звездных гостей.

Трансляции мероприятий проекта "Дома со "Знанием" будут доступны на сайте Российского общества "Знание" и на платформах "ВКонтакте" и YouTube.

30 октября Марафон откроет День Истории. Всех, кто решит присоединиться, ждут увлекательные лекции историков Константина Аверьянова и Максима Моисеева о тайнах Древней Руси и правлении царя Ивана Грозного. Археологи Владимир Петрухин, Вероника Мурашева, и Наталья Ениосова расскажут о норманнском вопросе - одном из наиболее дискуссионных в российской истории.

Второй День будет посвящен инклюзивности. Это тема давно приобрела глобальный масштаб: к примеру, только от потери слуха, по данным ВОЗ, страдает более 5% всех жителей планеты, а это десятки миллионов людей. В эфире Российского общества "Знание" эксперты расскажут, чем занимаются волонтерские инклюзивные организации и как создается инклюзивное искусство. Речь во время дискуссии также пойдет об инновационных инклюзивных технологиях.

1 ноября станет Днем Медицины - во время борьбы с коронавирусом это, безусловно, одна из самых важных сфер. Сколько ещё волн коронавирусной инфекции ждать? Почему до сих пор не удалось победить вирус? Как изменилась ситуация с появлением вакцин? На эти и другие актуальные вопросы ответит руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Александр Семенов. Кроме того, врачи дадут советы, как правильно лечиться антибиотиками. Отдельные обсуждения будут посвящены онкологии и современным медицинским технологиям.

2 ноября окажется особенно интересным и полезным для школьников. Михаил Митин, директор онлайн-школы Skysmart, поделится инновационными методами преподавания: речь пойдет о том, чем заинтересовать ученика, а также о чем рассказывать и как преподносить информацию, чтобы будущее ребенка было успешным.

3 ноября - День Науки. Дискуссии и интервью будут посвящены астрономии, матричным РНК-вакцинам и нейросетям. Среди тех, кто придет в студию - научный директор АО "Планетарий" Фаина Рублева, директор по технологическому развитию в российском холдинге ГС-Инвест Владислав Шершульский, заведующая лабораторией механизмов репликации поврежденной ДНК Курчатовского института Алена Макарова, а также заведующий сектором молекулярной вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

4 ноября приурочено ко Дню народного единства. В этот день состоится телемост, посвященный развитию туристических кластеров в российских регионах. Трэвел-блогер Сергей Доля, представители регионов, ученые-этнографы обсудят перспективы развития и новые направления внутреннего туризма в стране.

5 ноября - День для студентов. Одна из самых интересных дискуссий коснется перспектив развития онлайн-образования в России. О них будет говорить Александр Ларьяновский, директор по бизнес-развитию школы Skyeng. А Влада Савенко, ведущая мастер-классов для подростков и специалист по профориентации инновационной образовательной площадки "Техноград", расскажет о полезных образовательных навыках, которые сегодня востребованы на рынке.

6 ноября будет Игровым днем. Компьютерные игры давно и прочно вошли в нашу жизнь. Ключевой темой дня будет киберспорт, который для многих стал перспективной работой, "геймификация" образования и то, как игровые технологии меняют науку. Среди приглашенных спикеров - директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforse Ярослав Мешалкин, сооснователь ФКС России Дмитрий Смит, руководитель проекта "Дирекция по онлайн-обучению" НИУ ВШЭ Елена Гусева и игротехнолог, кандидат педагогических наук Екатерина Кудрявцева.

7 ноября Марафон завершится днём IT. Ведущий Data Scientist Виктория Тюфякова и исследователь в области автоматической обработки языка Олег Сериков проведут панельную дискуссию "Нейросети и обучение искусственного интеллекта". Также в этот день речь пойдет о создании кино без актеров и о секретах "умного дома".

"В период нерабочих дней важно воздержаться от посещения общественных мест, минимизировать социальные контакты, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Зачастую единственным развлечением дома оказываются гаджеты и социальные сети, поэтому мы решили предложить альтернативу, как провести время интересно и с пользой. 9 тематических дней, более 50 спикеров - уверен, каждый сможет найти в программе марафона интересную для себя тему. Яркие исторические факты, разбор последних научных открытий, обзор самых живописных уголков нашей страны - обо всем этом и многом другом вы узнаете, если присоединитесь к марафону", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Полную программу мероприятий можно найти на сайте Российского общества "Знание".