Новости

Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 16:36
Опубликован тизер триллера с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом 16:31
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 15:21
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской 14:37

Вышел трейлер второго сезона "Беспринципных"

Новости
    29.10.2021, 16:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD

"Беспринципные", российский ситком про особенности половой жизни привилегированных москвичей, обзавелся живеньким трейлером (18+). Ролик доступен на YouTube-канале площадки КиноПоискHD.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя"

"И снова здравствуй, самый дорогой, престижный и модный район Москвы. Отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть всё, включая самые неприличные истории", - приветствует синопсис.

По центру по-прежнему установлен изворотливый говорун Славик (очередной бенефис Павла Деревянко) - рекордсмен по количеству секретов. "Он все так же врет жене, ходит налево и снова едва не оказывается перед алтарем", - отмечено.

В базисе - байки Александра Цыпкина. Режиссер - Роман Прыгунов. На экране - Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, так далее. Премьера - 18 ноября.

Новости

Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя" 13:57
Появились сведения о "Шан-Чи 2" и перезапуске "Фантастической четверки" 13:41
"Я работаю с мстителем!": вышел новый трейлер "Соколиного глаза" 13:26
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
⧣ Россия
Фото: KION
Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского 13:12
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада" 10:23
Вышел второй трейлер фильма "Дом Gucci" 09:57
Тизер: названа дата выхода нового эпизода South Park о коронавирусе 28.10.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Дени Вильнев сделает из "Дюны" трилогию 11:09
Вышел трейлер продолжения "Детей железной дороги" 28.10.2021
Вышел новый тизер "Дома Gucci" 27.10.2021