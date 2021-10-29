Вышел трейлер второго сезона "Беспринципных"

"Беспринципные", российский ситком про особенности половой жизни привилегированных москвичей, обзавелся живеньким трейлером (18+). Ролик доступен на YouTube-канале площадки КиноПоискHD.

"И снова здравствуй, самый дорогой, престижный и модный район Москвы. Отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть всё, включая самые неприличные истории", - приветствует синопсис.

По центру по-прежнему установлен изворотливый говорун Славик (очередной бенефис Павла Деревянко) - рекордсмен по количеству секретов. "Он все так же врет жене, ходит налево и снова едва не оказывается перед алтарем", - отмечено.

В базисе - байки Александра Цыпкина. Режиссер - Роман Прыгунов. На экране - Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, так далее. Премьера - 18 ноября.