Выжутович: Распространение фейковых новостей может принимать характер эпидемии

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. В той же прогрессии растет и количество фейков о пандемии.

Первую волну эпидемии фейковых новостей мы наблюдади в феврале-марте 2020 года, когда по интернету гуляли видеокадры с падающими на улицах без сознания людьми, множились сообщения, что количество инфицированных и уже умерших многократно превышает официальную статистику, что трупы свозят на тайные полигоны и сжигают. С той поры фейков о коронавирусе не стало меньше, только теперь к ним добавились фейки о вакцинации.

Центр социологических исследований, входящий в АНО "Диалог", путем масштабного опроса выяснил, в какие фейки о коронавирусе люди верят наиболее охотно. Так вот, 56 процентов россиян считают, что коронавирус - результат заговора "мирового правительства", поставившего цель сократить население планеты. А вот другие не менее популярные фейки. Ношение маски приводит к засорению легких и отравлению углекислым газом. Вакцина от коронавируса содержит в себе микрочипы для отслеживания людей. Коронавирус не опаснее сезонного гриппа. Бесплатные маски, полученные Россией в качестве гуманитарной помощи, продают в магазинах. Билл Гейтс причастен к появлению коронавируса и собирается сократить население планеты.

Это называется инфодемия - эпидемия фейковых новостей. Ученые РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала зафиксировали около 250 подобных текстов в русскоязычном сегменте интернета. "Сейчас самые популярные - антивакцинные слухи, советы и фейки, - говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова. - Они распространяются крайне стремительно и составляют почти 40 процентов от общего числа. И они не просто репостятся, а, что называется, вышли на плато. Этот сегмент постоянно обновляется. Например, за последнюю неделю я зафиксировала около 10 новых текстов, среди которых самый популярный - это то, что третья волна заболевших коронавирусом состоит из привитых "Спутником". Одно из объяснений, которое дается этому, - конспирологическое: что на самом деле под видом "Спутника" людям кололи нечто, вызывающее ковид".

Создатели фейковых новостей, как правило, хорошие социальные психологи. Они досконально знают характерные особенности своей аудитории, ее болевые точки. В этом смысле российские дезинформаторы, наверное, мало чем отличаются от зарубежных. А вот аудитории разнятся, и, бывает, существенно. Так же, как и реалии.

По мнению Архиповой, одна из главных причин появления "ковидных" фейков и широкого их распространения - недоверие к власти и отечественной медицине. "Если есть высокий уровень недоверия властным институтам, в том числе науке и медицине, то соответственно образуется высокий уровень доверия к горизонтальным, так называемым слабым связям, - говорит эксперт. - Люди начинают охотнее верить тем людям, которые такие же, как они, но находятся внутри ситуации, знают, как это было. Поэтому доверяют больше словам кассира из магазина, чем ученому или врачу. Российские варианты слухов и фейков написаны, как правило, от имени простого россиянина, который оказался в центре опасности: простой российский врач Юра из Уханя рассказывает своим родственникам о ситуации в Китае, жена военного из воинской части извещает, что вертолеты будут дезинфицировать города, простой врач Александр Колосов из Италии сообщает, что нужно дышать парами водки..."

Одна из главных причин появления "ковидных" фейков и широкого их распространения - недоверие к власти и отечественной медицине

Что ж, мир информации по сравнению с прошлым веком фантастически изменился и продолжает стремительно меняться. Сегодня недостоверная информация может появиться практически на любом интернет-ресурсе и в любом виде СМИ, будь то радио, телевидение или печатные издания. В этих условиях распространение фейковых новостей может принимать характер эпидемии и нести угрозу мировой стабильности. Фейковые новости сегодня - одна из глобальных угроз. Они могут провоцировать опасные настроения, создавать напряжение в обществе, вызывать дестабилизацию обстановки в какой-то стране и даже целом регионе. Поэтому в 2018 году Еврокомиссия призвала государства - члены Евросоюза противодействовать дезинформации и представила в Брюсселе свой план под названием "Преодоление онлайн-дезинформации: европейский подход".

В документах Евросоюза дается определение дезинформации. Это "доказуемо неправдивая или вводящая в заблуждение информация, которую создают, представляют и распространяют с целью получения экономической выгоды или умышленного обмана общественности и которая может принести общественный вред".

Обратите внимание: "ДОКАЗУЕМО неправдивая". Формулировка не позволяет бездоказательно опровергнуть сообщение, назвав его фейком. Иначе говоря, заведомо пресекает попытку цензуры. Российский Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определяет фейки примерно так же. Но необходимо следить, не трактуются ли нормы этого закона слишком вольно, не получает ли общество под видом борьбы с дезинформацией или экстремизмом банальную цензуру.

Распространение фейковых новостей может принимать характер эпидемии, нести угрозу мировой стабильности

От вольных трактовок предостерег и президент, отклонив в июне этого года законопроект об ужесточении ответственности массмедиа за цитирование ложных сведений из других СМИ.