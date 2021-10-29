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Рубрика: В мире

WSJ: Пострадавшим из-за Трампа мигрантам могут выплатить более 1 млрд долларов

Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой экс-президентом Дональдом Трампом миграционной политики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

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По их данным, каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тысяч в зависимости от обстоятельств, всего же американские власти могут выделить на эти цели более миллиарда долларов, пишет ТАСС. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

По данным правозащитной организации, представляющей интересы семей в одном из поданных исков, около 5,5 тысячи детей беженцев были разлучены со своими родителями в рамках миграционной политики Трампа.

Между тем, американские власти за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, что почти в четыре раза больше, чем за предыдущий период.

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