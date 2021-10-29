Задержан москвич, призывавший к убийствам полицейских

К убийствам сотрудников правоохранительных органов в интернете призывал москвич почтенного возраста - ему 60 лет. Он, правда, был уже судим. Но это его ничему не научило.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот человек на одном из форумов в сети интернет оставил запись, в которой призывал к убийствам полицейских. Его, разумеется, вычислили и задержали.

В его жилище при обыске нашли и изъяли зарегистрированное охотничье ружье и компьютер, с которого было отправлено сообщение. Пока с задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Разумеется, его обследуют медики на предмет вменяемости и психического состояния.