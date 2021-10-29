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29.10.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Жилья в России строят на треть больше, чем в прошлом году

Текст: Марина Трубилина
Объемы жилищного строительства превышают прошлогодние почти на 30%. Об этом сообщает Росстат.

За девять месяцев с начала года в России было построено 62,7 млн кв.м жилья. Это на 29,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины новостроек - 55,9% - индивидуальное жилищное строительство.

Фото: Сергей Михеев
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Появилось 6 тысяч многоквартирных домов и 264 тысячи индивидуальных. Всего построено 793,4 тысячи новых квартир.

Кроме того, в этом году были введены в действие гостиницы на 9723 места (в прошлом году за тот же период - на 5821 место), санатории на 1108 коек (против прошлогодних 80), дома отдыха на 829 места (в прошлом году 579), школы на 99,3 тысячи учеников (было 81,8), детсады на 39,5 тысячи детей (было 43,1), больницы на 1649 коек (в прошлом году построили на 2136 больного). Также появились турбазы на 754 места, мотели на 29 мест, кемпинги на 24 места, 38 плавательных бассейнов с длиной дорожек 25-50 метров, 20 спортивных сооружений с искусственным льдом, 94 физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы площадью 86,7 тыс. кв. м и стадионы на 7,9 тыс. мест.

Торгово-развлекательных центров, по данным Росстата, появилось почти столько же, сколько и в прошлом году - 583,9 тысячи кв.м против прошлогодних 557,5 тысячи кв.м. Торгово-офисных центров построено почти вдвое больше - 650,7 тысячи кв.м против 351 тысячи за тот же период прошлого года. Театров появилось втрое больше, чем годом ранее - на 753 места против 250.

Экономика Недвижимость Правительство Минэкономразвития Росстат

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